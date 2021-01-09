Первый вице-губернатор ХМАО Бухтин скончался от последствий COVID-19

Первый заместитель главы Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался в Москве. Об этом в субботу, 9 января, сообщила директор регионального департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.

По ее словам, причиной его смерти стали последствия, связанные с коронавирусом.

«Скончался в Москве сегодня утром. Он находился на лечении там с середины ноября. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний», — цитирует ее «РИА Новости».

О том, что 60-летнего Бухтина экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц, в начале декабря сообщало агентство URA.RU. При этом не уточнялось, был ли у чиновника диагностирован коронавирус, однако собеседник портала отмечал, что у Бухтина «наложилось сразу несколько заболеваний».

Бухтин занимал должность заместителя губернатора ХМАО с 2010 года. В его ведении находились региональные департаменты госзаказа, управления госимуществом, труда и занятости населения, проектного управления, экономического развития и финансов. Также он контролировал работу региональной службы по тарифам.