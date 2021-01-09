Нэнси Пелоси дала указание начать подготовку к импичменту Трампа. Поручение спикер нижней палаты направила в комитет по регламенту. Ведомство задействует 25-ю поправку к конституции США. Пелоси отметила, что палата представителей надеется, что президент сам решит оставить пост. 11 января нижняя палата конгресса рассмотрит варианты отставки Трампа. представители Демократической партии намерены обвинить лидера в подстрекательстве к мятежу. Срок полномочий нынешнего президента истекает 20 января, передает телеканал «Известия».

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