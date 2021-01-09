РФ с 9 января повышает экспортные пошлины на подсолнечник и рапс

Россия увеличила экспортные пошлины на подсолнечник и рапс, сообщает телеканал «Известия». Денежный сбор от таможенной стоимости повысился до 30%. Особая мера будет действовать до 30 июня 2021 года. Решение было принято, чтобы сдержать рост цен на продукты переработки рапса и подсолнечника. Прежде пошлина на товары составляла 6,5%.

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