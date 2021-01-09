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РФ с 9 января повышает экспортные пошлины на подсолнечник и рапс

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Россия увеличила экспортные пошлины на подсолнечник и рапс, сообщает телеканал «Известия». Денежный сбор от таможенной стоимости повысился до 30%. Особая мера будет действовать до 30 июня 2021 года. Решение было принято, чтобы сдержать рост цен на продукты переработки рапса и подсолнечника. Прежде пошлина на товары составляла 6,5%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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