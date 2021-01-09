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КНДР продолжит совершенствовать ядерный потенциал

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По данным северокорейского центрального телеграфного агентства, лидер КНДР заявил, что продолжит расширять ядерный арсенал. Ким Чен Ын отметил, что страна не применит ядерное оружие первой. Главным врагом республики лидер КНДР назвал США. Ким Чен Ын уверен, что риск вторжения американцев усиливается, передает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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