FDA Филиппин получило запрос на лицензирование «Спутника V»

Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов получило запрос на лицензирование «Спутника V», сообщает телеканал «Известия». Документы прошли предварительное рассмотрение.Сейчас заявитель готовит недостающие, которое ведомство просит прислать. Специалисты также рассматривают заявки от корпораций Pfizer и BioNTech и компании AztraZeneca. Власти Филиппин намерены закупить 148 млн доз вакцины от коронавируса. В 2021 году прививки сделают 50 млн граждан.

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