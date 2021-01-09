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Вакцина немецкой компании IDT Biologika показала низкий иммунный ответ

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Вакцина немецкой компании IDT Biologika показала низкий иммунный ответ, передает телеканал «Известия».

Препарат от COVID-19 проходит клинические испытания, участие приняли 30 человек. Разработчики ищут причину неудавшегося эксперимента. Вторая фаза исследований теперь откладывается. Вакцина производится на основе вируса натуральной оспы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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