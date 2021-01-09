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Подростка спасли из-под снежных завалов после схода лавины в Норильске

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В районе схода лавины в Норильске нашли подростка. Мальчика вытащили из-под снежных завалов, передает телеканал «Известия».

С ребенком работают медики межрайонной больницы № 1. У пострадавшего серьёзные переломы, обширное обморожение. Отмечается, что мальчик находится в шоковом состоянии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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