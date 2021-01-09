Подростка спасли из-под снежных завалов после схода лавины в Норильске

В районе схода лавины в Норильске нашли подростка. Мальчика вытащили из-под снежных завалов, передает телеканал «Известия».

С ребенком работают медики межрайонной больницы № 1. У пострадавшего серьёзные переломы, обширное обморожение. Отмечается, что мальчик находится в шоковом состоянии.

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