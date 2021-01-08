Службы Москвы начали повышать температуру в системе отопления, сообщает телеканал «Известия». На столицу надвигается резкое похолодание. Корректировка температуры в системе проходит поэтапно. Регулировка тепла обеспечивается двумя основными параметрами. Изменения проходят в автоматическом режиме.



Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.