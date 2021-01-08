Знакомые рассказали о погибшей при штурме Капитолия женщине

Эшли Бэббит умерла за горы лжи, заявили её знакомые. По словам соседей, она искренне верила в то, что делала. 14 лет своей жизни Бэббит отдала службе в армии США. Женщина погибла во время беспорядков в Вашингтоне.

Вместе с протестующими Бэббит прорвалась в Капитолий, сообщает телеканал «Известия».



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