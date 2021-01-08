В России внедрят дистанционный контроль опасных производств
В России внедрят дистанционный контроль опасных производств, сообщает телеканал «Известия». Система будет функционировать в рамках эксперимента. Постановление принято федеральным правительством . Данные с производств в режиме онлайн будут поступать в контрольные органы. Для внедрения системы не нужно дорогостоящее оборудование.
В эксперименте добровольно участвует ряд предприятий.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.