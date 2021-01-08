Госкомпании обязали публиковать данные об эффективности работы
Госкомпании обязали публиковать данные о достижении ключевых показателей эффективности работы. Соответствующее постановление подписали в правительстве РФ. Утверждены требования к форме и содержанию таких отчетов. Документ должен включать показатели и порядок их расчета. Будут указываться причины отклонения от заданных значений.
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