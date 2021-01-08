Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года
Мир
Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V»
Авто
МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр автомобилей
Экономика
Стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $41 тыс.
Интернет
Генпрокуратура заявила о ликвидации всплеска фейков о COVID-19 в России
Общество
Средняя температура на Земле в 2020-м достигла рекордных значений 2016 года
Общество
В Москве еще 7067 человек вылечились от COVID-19
Происшествия
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на подмосковной фабрике
Экономика
Госкомпании России будут публиковать отчеты о достижении КПЭ их работы

Госкомпании обязали публиковать данные об эффективности работы

0
Выделить главное
вкл
выкл

Госкомпании обязали публиковать данные о достижении ключевых показателей эффективности работы. Соответствующее постановление подписали в правительстве РФ. Утверждены требования к форме и содержанию таких отчетов. Документ должен включать показатели и порядок их расчета. Будут указываться причины отклонения от заданных значений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020