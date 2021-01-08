Центробанк России уточнил основания для блокировки счетов, сообщает телеканал «Известия». Регулятор принял поправки в положение о финансовой безопасности. В документе указаны более 100 признаков сомнительных операций. В зоне повышенного внимания — оборот цифровых валют. Центробанк также ввел ряд послаблений в банковской сфере. Высокие комиссии за услуги не повод в отказе трансакции. Исключены из перечня сомнительных финансовые операции через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.