Минфин рассказал о порядке уплаты налогов по вкладам
Министерство финансов России объяснило порядок уплаты налогов
по банковским депозитам. Меры касаются вкладов физических лиц на сумму свыше 1 млн рублей. При этом пошлиной будут облагаться не сами вклады,
а только проценты по ним. Уплачивать налог на доход нужно за период его начисления сообщает телеканал «Известия». Нововведения вступили
в силу с 1 января 2021 года.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.