Минфин рассказал о порядке уплаты налогов по вкладам

Министерство финансов России объяснило порядок уплаты налогов

по банковским депозитам. Меры касаются вкладов физических лиц на сумму свыше 1 млн рублей. При этом пошлиной будут облагаться не сами вклады,

а только проценты по ним. Уплачивать налог на доход нужно за период его начисления сообщает телеканал «Известия». Нововведения вступили

в силу с 1 января 2021 года.





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