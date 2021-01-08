Загитова участвовать в новом шоу «Спящая красавица»

Загитова опубликовала видео с подготовкой к новому шоу, сообщает телеканал «Известия». Олимпийская чемпионка участвует в спектакле на льду «Спящая красавица». В шоу Татьяны Навки у фигуристки главная роль, она предстанет перед зрителями в образе принцессы Леи. В мюзикле Загитова играет второй год подряд.



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