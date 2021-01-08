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На Украине 85 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

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На Украине свыше 80 населенных пунктов лишились электроснабжения из-за погодных условий. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила пресс-служба госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

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«По состоянию на 7:00 (8:00 мск. ― Ред.) 8 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 85 населенных пунктов в шести областях», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали 36 населенных пунктов в Житомирской области, 29 ― в Киевской, семь ― в Донецкой, пять ― в Черкасской и по четыре в Кировоградской и Ровенской областях.

Ранее 11 декабря на Украине без электроснабжения из-за непогоды остались более 170 населенных пунктов.

В июне в западных областях Украины наблюдались масштабные подтопления из-за непогоды и паводков. Сильные дожди стали причиной подтопления 187 населенных пунктов в западных областях страны. В Ивано-Франковской области из-за наводнения погибли три человека.

Власти оценили ущерб от наводнений в Ивано-Франковской и Закарпатской областях примерно в $24 млн. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что был поражен масштабами стихии.

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