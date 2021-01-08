Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Еще четыре сотрудника Белого дома ушли в отставку после беспорядков
Общество
В МЧС заявили об улучшении пожарной безопасности в торговых центрах
Наука
Первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантике
Мир
Полиция Капитолия опровергла смерть пострадавшего в беспорядках офицера
Мир
Американский врач умер после прививки вакциной Pfizer
Мир
Демократы в конгрессе потребовали ответа Пенса по отставке Трампа
Мир
В Шанхае объявили «оранжевый» уровень опасности из-за экстремальных холодов
Мир
Царнаев потребовал от властей США $250 тыс. из-за условий содержания в тюрьме
Мир
Помпео и Мнучин обсуждали применение 25-й поправки в отношении Трампа

Стала известна причина смерти британской топ-модели Стеллы Теннант

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной смерти британской модели Стеллы Теннант стало самоубийство, сообщило Би-би-си в четверг, 7 января.

Последний император: умер Карл Лагерфельд
Великий модельер завершил свой пожизненный контракт

В заявлении семьи говорится, что 50-летняя модель некоторое время «была нездорова».

«К нашей величайшей скорби и сожалению она чувствовала, что не может продолжать», — сообщили родственники модели, поблагодарив всех за оказанную поддержку.

Стелла Теннант скончалась 22 декабря. О причинах ее смерти тогда не сообщалось.

Теннант происходит из семьи потомственных аристократов, она является внучкой Эндрю Кавендиша, 11-го герцога Девонширского.

Фотографии топ-модели появлялись на обложках журналов Vogue и Harper's Bazaar. Она считалась одной из главных муз Карла Лагерфельда и Оскара де ла Рента. В 1999 году Теннант стала героиней одной из первых обложек издания Vogue Россия.

Топ-модель принимала участие в модных показах и в последние годы жизни. Так, в 2018 году она снялась для обложки британского Vogue, а зимой 2020-го участвовала в показах модного дома Valentino.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020