Стала известна причина смерти британской топ-модели Стеллы Теннант

Причиной смерти британской модели Стеллы Теннант стало самоубийство, сообщило Би-би-си в четверг, 7 января.

В заявлении семьи говорится, что 50-летняя модель некоторое время «была нездорова».

«К нашей величайшей скорби и сожалению она чувствовала, что не может продолжать», — сообщили родственники модели, поблагодарив всех за оказанную поддержку.

Стелла Теннант скончалась 22 декабря. О причинах ее смерти тогда не сообщалось.

Теннант происходит из семьи потомственных аристократов, она является внучкой Эндрю Кавендиша, 11-го герцога Девонширского.

Фотографии топ-модели появлялись на обложках журналов Vogue и Harper's Bazaar. Она считалась одной из главных муз Карла Лагерфельда и Оскара де ла Рента. В 1999 году Теннант стала героиней одной из первых обложек издания Vogue Россия.

Топ-модель принимала участие в модных показах и в последние годы жизни. Так, в 2018 году она снялась для обложки британского Vogue, а зимой 2020-го участвовала в показах модного дома Valentino.