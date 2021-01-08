Первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты Falcon 9, стартовавшей с турецким спутником Turksat 5A, совершила успешную посадку на морскую платформу в Атлантике. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Запуск состоялся 7 января в 21:15 по времени Восточного побережья США (8 января 05:15 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Посадка первой ступени была осуществлена через 8 минут 28 секунд после старта ракеты. Ранее ступень использовалась трижды.

Falcon 9 выводит на орбиту телекоммуникационный спутник Turksat 5A для гражданских и военных нужд Турции.

11 декабря SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутником SXM-7 для компании SiriusXM. За 30 секунд перед командой на запуск отсчет времени был остановлен.