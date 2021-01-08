Boeing заплатит штраф по делу об авариях самолетов 737 MAX

Boeing выплатит $2,5 млрд по делу о самолетах 737 MAX. Большая часть средств уйдет на компенсации клиентам, передает телеканал «Известия».

$244 млн корпорация направит в американский минюст в качестве штрафа. Еще $500 млн уйдет в фонд жертв авиакатастроф.

Компания признала, что допустила ошибки в работе. Два технических пилота 737 MAX ввели в заблуждение Федеральное авиационное управление США (FAA).

Специалисты передали в ведомство неполные сведения о системах безопасности самолета. Этот инцидент связан с падениями лайнеров.

Катастрофы с участием 737 MAX произошли в 2019 и 2018 годах. В результате этих трагедий погибли более 300 человек. Boeing на 20 месяцев остановил полеты 737 MAX.

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