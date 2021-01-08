США намерены укрепить позиции в Арктике

США будут стремиться оспорить российское господство в Арктике, пишет газета The Washington Times, передает телеканал «Известия».

Америка хочет бороться за контроль над судоходством в северных морях. Для этого Пентагон может проводить операции в «тихоокеанском стиле».

Подобную тактику американские ВМС регулярно применяют в Южно-Китайском море в ответ на растущие территориальные претензии КНР.

Военно-морские силы США опубликовали арктическую стратегию 21-го века. В ней говорится, что американский флот должен обеспечить оперативное присутствие и разработать варианты патрулирования в Северном Ледовитом океане.

В прошлом году, впервые со времен холодной войны, американские и британские корабли провели учебный поход через Баренцево море.

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