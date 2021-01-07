Оргкомитет Токио-2020 готовится к летней Олимпиаде в режиме ЧС

Япония готовится к летним Олимпийским играм, несмотря на действующий в столичном регионе режим ЧС. Заявление сделали представители оргкомитета «Токио-2020». Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Из-за пандемии соревнования были перенесены на год, сообщает телеканал «Известия».









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