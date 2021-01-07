В Латвии сообщили, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса. Ранее мутацию обнаружили в Великобритании и ЮАР. Инфицированы медики и пациенты Огрской больницы. Врачи заявили, что у пациентов болезнь протекает тяжело. Местных жителей призывают скорее вакцинироваться. С 9 ноября в стране был введен режим чрезвычайного положения, передает телеканал «Известия».

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