Кабмин РФ утвердил перечень российских программ для гаджетов, сообщает телеканал «Известия». Отечественный софт предустановят на смартфоны и компьютеры, а также на умные телевизоры. В списке ряд навигационных систем и облачных сервисов. В перечне также социальные сети и антивирусные программы. Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Закон об установке российского ПО был принят в 2019 году.

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