В Минэнерго рассказали о роли угля в будущем

Уголь сохранит свою роль при развитии чистой энергетики, сообщает телеканал «Известия». Минэнерго: угольная генерация имеет конкурентные преимущества. Страны Европы — крупнейший экспортный рынок для российского угля. Российское топливо востребовано в Китае и Индии даже в условиях активной экологической политики.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.