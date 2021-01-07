Роспотребнадзор: эпидемическая обстановка в России стабилизируется

Эпидемическая обстановка с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. За прошедшую неделю снизился суточный показатель заболеваемости.

За семь дней индекс опустился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. В среднем в праздничные дни по стране проводится 244,8 тестов на 100 тыс. человек. В ведомстве подчеркнули, что данные говорят об актуальности действующих требований по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.