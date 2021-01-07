Акции протеста в США

Сторонники Трампа в Олимпии устроили акцию протеста. Активисты зашли на территорию резиденции губернатора штата Вашингтон. Губернатора Джея Инсли и его семью эвакуировали. Сотни человек собрались у местной администрации. Протестующие не верят результатам ноябрьских выборов.

В Лос-Анджелесе также на митинг вышли 200 поклонников действующего президента Трампа. Полицией задержаны минимум четыре манифестанта.

Демонстрация прошла и у Капитолия штата Калифорния. На акцию протеста вышли тысячи жителей Сакраменто. В ходе митинга между активистами началась драка, передает телеканал «Известия».

Еще одну акцию устроили сотни человек в Сейлеме. Там манифестанты запустили в центре города дымовые шашки.

Режим ЧП объявил и губернатор штата Виргиния. В двух округах ввели комендантский час.

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