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Резкое похолодание обещают в столичном регионе на следующей неделе

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Морозы до –27 °С ночью придут в Москву на следующей неделе. Эксперты сообщают, что начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс. Днем в понедельник синоптики обещают уже до –17 °С. В Московской области ожидается до –19 °С. Последние три года в столичном регионе таких холодов не наблюдалось, говорят специалисты.

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