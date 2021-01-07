Резкое похолодание обещают в столичном регионе на следующей неделе

Морозы до –27 °С ночью придут в Москву на следующей неделе. Эксперты сообщают, что начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс. Днем в понедельник синоптики обещают уже до –17 °С. В Московской области ожидается до –19 °С. Последние три года в столичном регионе таких холодов не наблюдалось, говорят специалисты.

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