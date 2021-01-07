Биткоин побил очередной рекорд

Стоимость биткоина впервые превысила $37 тыс. По данным биржи Coindesk, за сутки он подорожал на 6,42%, передает телеканал «Известия».

Накануне цена криптовалюты достигла $35 тыс. Биткоин начал бить рекорды стоимости в середине декабря. Только в этом месяце криптовалюта прибавила 20%. За 2020 год биткоин вырос более чем на 300%.

Финансовые аналитики не исключают, что к концу 2021 года криптовалюта подорожает до $100 тыс.

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