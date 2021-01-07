Конгрессмены продолжат сертификацию выборов президента США

Здание Капитолия полностью заблокировано полицией и военными. Они заявили, что было найдено несколько подозрительных свертков. Неизвестно, была ли это взрывчатка, уточняет корреспондент МИЦ «Известия» в Вашингтоне Яна Малдер.

Все конгрессмены эвакуированы, однако они продолжат сертификацию выборов президента, передает телеканал «Известия». Это последний шаг перед инаугурацией. В такой непростой ситуации Джо Байден приближается к своему новому назначению.

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