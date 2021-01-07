Путин встретил Рождество в церкви под Великим Новгородом

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Новгородской области, сообщает телеканал «Известия».

Президент посетил церковь Николы на Липне. Храм был построен

в конце XIII века, в нем сохранились фрески тех времен. Престол церкви освящен во имя Николая Чудотворца. В годы Великой Отечественной войны храм разрушили. Церковь восстановили в 1956 году, она находится под госохраной.

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