Зал сената очищен от прорвавшихся в Капитолий сторонников Трампа

Зал сената очищен от сторонников действующего президента США Дональда Трампа, их выводят из здания конгресса, сообщает телеканал «Известия».

Сотрудники полиции оттеснили протестующих со ступеней здания. Полиция сообщила, что в ходе беспорядков в Вашингтоне были задержаны не менее 13 человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.