Зал сената очищен от прорвавшихся в Капитолий сторонников Трампа
Зал сената очищен от сторонников действующего президента США Дональда Трампа, их выводят из здания конгресса, сообщает телеканал «Известия».
Сотрудники полиции оттеснили протестующих со ступеней здания. Полиция сообщила, что в ходе беспорядков в Вашингтоне были задержаны не менее 13 человек.
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