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ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили удары Израиля по объектам на юге страны, сообщается 6 января на сайте сирийского министерства обороны.

«В 23:10 израильский враг осуществил акт воздушной агрессии и обстрелял ракетами со стороны сирийских оккупированных Голанских высот некоторые объекты в южной зоне», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что сирийские ПВО сбили большую часть ракет Израиля.

О пострадавших жителях или разрушениях информации нет.

Последний раз Сирия отражала израильские удары 25 декабря. Тогда СМИ сообщали, что удары были нанесены по западной территории провинции Хама.

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