Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством, сообщает телеканал «Известия».

Он отметил, что главное чувство, которое испытывают верующие в этот праздник, — надежда на чудо.

«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда, ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных этапах. С Рождеством Христовым!» — поздравил Владимир Путин.

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