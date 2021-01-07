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Путин поздравил россиян с Рождеством

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством, сообщает телеканал «Известия».

Он отметил, что главное чувство, которое испытывают верующие в этот праздник, — надежда на чудо.

«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда, ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных этапах. С Рождеством Христовым!» — поздравил Владимир Путин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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