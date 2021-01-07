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Спецназ вошел в здание конгресса США

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Спецназ вошел в здание конгресса США, куда ранее прорвались демонстранты, сообщает телеканал NBC News в четверг, 7 января.

Телеканал опубликовал кадры, на которых сотрудники спецназа проходят через коридор конгресса, с подписью: «Команда спецназа ФБР в комплексе Капитолия».

На данный момент в здании происходят столкновения между правоохранителями и сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер запросила к Капитолию национальную гвардию. Сообщается, что аналогичный запрос также направила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Однако в Пентагоне этот запрос отклонили.

Между тем власти штатов Мэриленд и Вирджиния заявили, что направляют в Вашингтон, где начались беспорядки, служащих национальной гвардии.

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