Из конгресса эвакуировали бюллетени с итогами голосования выборщиков

Бюллетени с итогами голосования выборщиков эвакуировали из конгресса США, в здание которого 6 января прорвались сторонники действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом 6 января сообщает агентство Reuters.

Конгресс в соответствии с конституцией США должен утвердить итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал демократ Джо Байден (306 голосов против 232 у Трампа). После начала заседания обеих палат конгресса начались протесты сторонников действующего президента, затем они ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание. Вице-президента США Майка Пенса и сенаторов эвакуировали из здания конгресса.

У здания Капитолия, где проходят протестные акции, была слышна стрельба, там происходили столкновения между полицейскими и демонстрантами. Сообщалось, что в результате беспорядков пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, также одна женщина в здании конгресса получила огнестрельное ранение.

Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. Трамп также распорядился направить нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне после соответствующего запроса мэра Мюриэл Боузер.