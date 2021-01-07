Из неудобного поражения: сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий

Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности