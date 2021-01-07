Из неудобного поражения: сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий
Из неудобного поражения: сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий
2021-01-06 23:12:13
2021-01-06 23:12:13
2021-01-06 23:12:13
2021-01-06 23:12:13
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Действующий президент призывает пересмотреть результаты выборов
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Фото: REUTERS/Leah Millis
В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa
В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия
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Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ
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Фото: REUTERS/Kevin Dietsch
Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место
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Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп
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Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания
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Фото: REUTERS/Leah Millis
Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности
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Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу
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Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов
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Фото: REUTERS/Jim Urquhart
После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир»
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