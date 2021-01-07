Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Путин приехал на Рождество в церковь в Новгородской области
Мир
Трамп пообещал не признавать поражения на выборах
Мир
Сторонники Трампа подрались с полицией в здании Капитолия
Мир
Сенатор-демократ обвинил оспаривающих победу Байдена в попытке переворота
Мир
Один человек пострадал в результате стрельбы в Конгрессе США
Мир
Парламент региона ФРГ обсудит создание фонда в поддержку СП-2
Мир
Зеленский поручил СБ Украины проверить сообщения о контрабандной вакцине
Спорт
Сотников выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Еврокомиссия одобрила применение вакцины Moderna в Евросоюзе

Из неудобного поражения: сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий

Действующий президент призывает пересмотреть результаты выборов
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: REUTERS/Leah Millis
В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa
В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия
На весь экран
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ
На весь экран
Фото: REUTERS/Kevin Dietsch
Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место
На весь экран
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп
На весь экран
Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания
На весь экран
Фото: REUTERS/Leah Millis
Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности
На весь экран
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу
На весь экран
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов
На весь экран
Фото: REUTERS/Jim Urquhart
После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир»
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020