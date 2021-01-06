Актера из сериалов «Кухня» и «Солдаты» обокрали в Москве

Российский актер Максим Мальцев стал жертвой воров во время новогодних праздников, сообщает 6 января РЕН ТВ.

По данным телеканала, у 36-летнего артиста украли велосипед из подъезда его дома в Москве. Актер обратился в полицию.

По словам Мальцева, всё произошло в ночь на 5 января. Материальный ущерб актер оценивает в 50 тыс. рублей.

Мальцев — российский актер театра и кино. Одной из его самых известных ролей является роль Антона Папазогло в сериале «Солдаты». Также он сыграл в таких сериалах, как «Глухарь», «Кухня».

13 декабря сообщалось, что дом чемпиона мира по футболу 1982 года Паоло Росси ограбили во время его похорон. Инцидент произошел в Италии.