Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Великобритания ослабила санкции против Крыма
Мир
Трамп пообещал не признавать поражения на выборах
Мир
В Британии впервые с апреля за сутки умерло больше 1 тыс. больных COVID-19
Интернет
Правительство РФ утвердило список программ для предустановки на гаджеты
Мир
Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Парламент региона ФРГ обсудит создание фонда в поддержку СП-2
Мир
Зеленский поручил СБ Украины проверить сообщения о контрабандной вакцине
Спорт
Сотников выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Еврокомиссия одобрила применение вакцины Moderna в Евросоюзе

Актера из сериалов «Кухня» и «Солдаты» обокрали в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский актер Максим Мальцев стал жертвой воров во время новогодних праздников, сообщает 6 января РЕН ТВ.

По данным телеканала, у 36-летнего артиста украли велосипед из подъезда его дома в Москве. Актер обратился в полицию.

По словам Мальцева, всё произошло в ночь на 5 января. Материальный ущерб актер оценивает в 50 тыс. рублей.

Мальцев — российский актер театра и кино. Одной из его самых известных ролей является роль Антона Папазогло в сериале «Солдаты». Также он сыграл в таких сериалах, как «Глухарь», «Кухня».

13 декабря сообщалось, что дом чемпиона мира по футболу 1982 года Паоло Росси ограбили во время его похорон. Инцидент произошел в Италии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020