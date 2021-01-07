«Результаты «Зенита» не стали для меня сюрпризом»

Сегодня, 7 января, возобновляется регулярный сезон Евролиги. В рамках 18-го тура все российские клубы проведут матчи на выезде: ЦСКА сыграет в Витории с «Басконией», «Химки» в Каунасе с «Жальгирисом», а «Зенит» в Афинах с «Панатинаикосом». Пока петербургский клуб — одно из главных открытий сезона. Подопечные Хавьера Паскуаля идут на пятом месте, имея два матча в запасе. При этом сине-бело-голубые выиграли семь гостевых встреч из девяти. Впечатляющий результат, который не стал откровением для нового спортивного директора «Зенита» Маноса Пападопулоса. Об этом шестикратный чемпион Евролиги (в качестве одного из руководителей «Панатинаикоса») рассказал в интервью «Известиям». Также он поделился мнением об увеличении количества игроков в заявке на сезон, лидерстве ЦСКА и взлете «Баварии» при Андреа Тринкьери.

— Как вы оцените первую половину сезона для «Зенита»?

— Я думаю, что хорошо ее провели — как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге. Мы на отличных позициях. Однако самое важное то, что мы показываем красивый баскетбол. Надеюсь, нашим фанатам нравится, как играет клуб. Посмотрим, что будет дальше. Главное — всем оставаться здоровыми.

— Что можете сказать о других командах Единой лиги, против которых уже удалось сыграть?

— Я приехал из другой страны, как вы знаете, поэтому не очень хорошо знаком с уровнем Единой лиги. Сейчас с уверенностью могу сказать, что это очень сложное соревнование, в том числе из-за долгих перелетов и, что самое главное, из-за конкурентных соперников. В каждой команде есть хорошие игроки. Я был приятно удивлен, что во всех клубах работают тренеры топ-уровня.

— Сейчас в европейском баскетболе сумасшедшее расписание. Например, «Зенит» проведет десять игр в январе и девять в феврале. Что вы об этом думаете?

— Конечно, для игроков не очень хорошо выступать в условиях такого плотного графика. Однако это жизнь, особенно в нынешнем сезоне, с учетом переносов матчей, которые нам еще предстоит сыграть. Но я не хочу жаловаться и говорить об одних и тех же проблемах постоянно. Всё, что мы должны делать, это выходить на паркет и выкладываться по полной. С таким сложным расписанием невозможно всё время выигрывать, даже если речь идет о «Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом.

— Однако все команды в равных условиях.

— Я бы так не сказал: у некоторых клубов солидный бюджет и длинная скамейка игроков. Впрочем, это спорт — такая ситуация происходит каждый год.

Фото: пресс-служба БК «Зенит»

— Вам не кажется, что клубам Евролиги необходимо увеличить количество игроков в заявке c 16 до 18, чтобы равномерно распределить нагрузку?

— Я не думаю, что увеличение количества игроков в заявке как-то изменит ситуацию. Это лишь будет расстраивать спортсменов из-за того, что они перестанут попадать в заявку на матч. Если мы сейчас говорим, что нам не хватает 16 игроков, то потом начнутся разговоры о том, что и 18 мало. В итоге мы превратимся в футбольные команды.

— Как клубы справляются со сложностями, связанными с пандемией?

— Все команды уже приспосабливаются к этим условиям. Можно сказать, что мы уже привыкли жить по новым правилам, у нас накопился опыт.

— Как можете прокомментировать решение Евролиги перенести матчи из-за множества случаев заболевания игроков коронавирусом, в первую очередь в «Зените»?

— Это было правильным решением, потому что исход матчей должен решаться на площадке. Не уверен, что если бы его не приняли, было бы возможным продолжить турнир. Я рад, что «Зенит» стал той командой, с которой всё началось, — мы открыли путь, показали, как можно сделать так, чтобы завершить сезон в сложившихся тяжелых условиях.

— Какая команда сильнейшая, на ваш взгляд, после первой половины сезона?

— Думаю, все понимают, ЦСКА — номер один. У коллектива есть всё: один из лучших тренеров в Европе, большое количество классных игроков, богатый опыт выступления в турнире такого уровня. Однако я не могу сказать, что они будут побеждать в каждом последующем матче. Такое невозможно, потому что есть еще несколько клубов, которые близки к ним по уровню.

— Какая команда стала сюрпризом для вас?

— Не хочу говорить, что наша команда стала сюрпризом, потому что я изначально ожидал хороших результатов от «Зенита». Думаю, «Бавария» выступает превосходно в этом сезоне — у них хороший тренер, который делает великолепную работу. Мне также импонирует «Жальгирис». «Валенсия» в зоне плей-офф? Они подписали хороших игроков в межсезонье, поэтому для меня их выступление сюрпризом не стало.

— Что вы можете посоветовать Евролиге, с учетом вашего опыта, чтобы она могла расти и развиваться?

— Они знают, что делают. Самое главное, на мой взгляд, продолжать прислушиваться к клубам. Еще я считаю, что можно было бы расширить состав участников.

— Комфортно ли основному составу клуба тренироваться в академии баскетбола «Зенита»?

— Да, мне очень нравится здесь. Здорово, что клуб смог создать что-то подобное. Также хочу отметить важную вещь — руководство позволяет нам летать чартерами. Это говорит о том, что они заботятся о команде.

Фото: пресс-служба БК «Зенит»

— Какие игры первой половины сезона Евролиги вам понравились больше всего?

— Мы провели несколько привлекательных матчей. Если выделять конкретные встречи, то это игры на выезде с «Басконией», «Валенсией», «Маккаби» и «Жальгирисом». Они были невероятными.

— У вас есть понимание, почему «Зенит» увереннее смотрится на выезде, чем дома?

— Во-первых, в нынешних условиях, связанных с коронавирусом, невозможно уже определить, какая игра проходит на выезде, а какая дома. И там, и там мы играем без болельщиков. Конечно, дома играть немного комфортнее. Однако это очень хороший вопрос. Я скажу так: когда мы найдем ответ на него, мы станем также хорошо играть и дома.

— Корректно ли то, что некоторые команды играют со зрителями, а некоторые нет?

— Таковы текущие реалии жизни. Если одна страна разрешает матчи со зрителями, а другая нет, то мы ничего не можем поделать.