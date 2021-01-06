В Сочи задержали по подозрению в поджогах пять человек

В Сочи пять человек задержали по подозрению в поджогах, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Причиной пожаров на территории курорта считают человеческий фактор.

За новогодние праздники в регионе произошло несколько природных пожаров, сообщает телеканал «Известия». Два возгорания в труднодоступной горно-лесной местности до сих пор не удалось потушить.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.