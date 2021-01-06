В Китае разработали новый тип SIM-карт

В Китае представлена SIM-карта с квантовым шифрованием, передает телеканал «Известия». Ноу-хау разработали в местной компании — мобильном операторе. Звонки с таких симок защищены от прослушивания. Продукт технологичного гиганта уже поступил в продажу. Режим защиты работает при звонках на такую же SIM-карту.

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