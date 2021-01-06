Пассажир бизнес-класса устроил дебош на рейсе Сочи–Москва, сообщает телеканал «Известия». Вылет лайнера задержали на несколько часов. Как утверждают очевидцы, мужчина зашел в самолет нетрезвым. Нарушитель спокойствия с первых минут вел себя неадекватно. Мужчина заявлял экипажу, что он очень важный пассажир. Добравшись до своего кресла, дебошир уснул. Чтобы разбудить мужчину, понадобилась помощь полиции.

В результате дебошира сняли с рейса спустя два часа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.