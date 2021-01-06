От «Весты» до «Майбаха»_10

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Фото: Genesis
В сегменте премиум кроссоверов тоже хватает новинок. Например, второй, более компактный кроссовер марки Genesis — GV70. У конкурента BMW X3, Mercedes GLC или Audi Q5 необычная внешность и классическая компоновка с задним приводом и подключаемой передней осью. Линейка моторов включает дизель 2.2 (210 л.с.), бензиновый турбомотор 2.5 (304 л.с.) и наддувный V6 объемом 3,5 л и мощностью 380 л.с. Все двигатели оснащаются восьмиступенчатым «автоматом»
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Фото: Infiniti
Infiniti привезет купеобразный кроссовер QX55, идейного наследника некогда популярной модели FX. Автомобиль построен на той же платформе, что и модель QX50 и унифицирован с ней по интерьеру. Силовой агрегат тот же — инновационный VC Turbo с переменной степенью сжатия (249 л.с.), который работает в паре с вариатором
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Фото: Land Rover
Land Rover начал принимать заказы в России на обновленный внедорожник Discovery. Он незначительно изменился внешне и теперь предлагается с трехлитровым шестицилиндровым бензиновым мотором мощностью 360 л.с. или дизелем, развивающим 249 л.с.Цены на автомобиль начинаются от 5 599 000 рублей
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Фото: Jaguar
Jaguar привезет обновленный кроссовер E-Pace. Автомобиль получил новый передний бампер, измененные воздухозаборники и решетку радиатора с ромбовидным рисунком. В интерьере теперь использованы более качественные материалы отделки. В моторную гамму входит двухлитровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с. или 199 л.с., а также бензиновый агрегат такого же объема мощностью 200 или 249 л.с.
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Фото: Jaguar
Еще одна новинка Jaguar — рестайлинговый кроссовер F-Pace. У модели появился новый рельефный капот, большая решетка радиатора, иные воздухозаборники на переднем бампере и модернизированные светодиодые фары.В салоне полностью изменилась архитектура передней панели.Автомобиль предложат с новым двухлитровым дизельным двигателем мощностью 199 л.с. Также в линейке заявлен 249-сильный бензиновый турбомотор такого же объема. Топовая модификация кроссовера получит турбодизель мощностью 300 л.с.
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