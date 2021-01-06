От «Весты» до «Майбаха»_10

Infiniti привезет купеобразный кроссовер QX55, идейного наследника некогда популярной модели FX. Автомобиль построен на той же платформе, что и модель QX50 и унифицирован с ней по интерьеру. Силовой агрегат тот же — инновационный VC Turbo с переменной степенью сжатия (249 л.с.), который работает в паре с вариатором