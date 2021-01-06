От «Весты» до «Майбаха»

Доберется до российского рынка и обновленный кроссовер Jeep Compass, недавно представленный на автосалоне в Гуанчжоу. Внешне он изменился незначительно, зато интерьер кардинально поменяли, сделав его более богатым и солидным. По технике вряд ли стоит ждать серьезных изменений