От «Весты» до «Майбаха»

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Mazda
В середине января Mazda начнет продажи компактного кроссовера CX 30. Низкий спортивный силуэт сочетается у него с мощным внедорожным обвесом. Двигатель 2.0 мощностью 150 л.с. сочетается с «механикой», «автоматом», полным и передним приводом. Цены стартуют от 1 млн 620 тыс рублей
На весь экран
Фото: Opel
Рестайлиновый кроссовер Opel Crossland познакомит россиян с новым стилем Opel Vizor: фары соединены черной заглушкой, решетка радиатора при этом расположена ниже. Автомобиль компактнее представленной сейчас модели Grandland X и будет доступнее по цене
На весь экран
Фото: Jeep
Доберется до российского рынка и обновленный кроссовер Jeep Compass, недавно представленный на автосалоне в Гуанчжоу. Внешне он изменился незначительно, зато интерьер кардинально поменяли, сделав его более богатым и солидным. По технике вряд ли стоит ждать серьезных изменений
На весь экран
Фото: Chery
Свои новинки представят и китайские марки. Chery привезет флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, а также рестайлинговые модели Tiggo 2 и Tiggo 4 Pro. Пополнится двумя новыми моделями и премиум-бренд Cheryexeed, в том числе флагманским кроссовером VX
На весь экран
Фото: Geely
Самый популярный китайский кроссовер на российском рынке Geely Atlas, также получит приставку Pro.А с ней — рестайлинговую внешность и новым мотор — трехцилиндровый с наддувный объемом 1,5 л мощностью 177 лошадиных сил
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.