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От «Весты» до «Майбаха»

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В середине января Mazda начнет продажи компактного кроссовера CX 30. Низкий спортивный силуэт сочетается у него с мощным внедорожным обвесом. Двигатель 2.0 мощностью 150 л.с. сочетается с «механикой», «автоматом», полным и передним приводом. Цены стартуют от 1 млн 620 тыс рублей
Фото: Mazda
В середине января Mazda начнет продажи компактного кроссовера CX 30. Низкий спортивный силуэт сочетается у него с мощным внедорожным обвесом. Двигатель 2.0 мощностью 150 л.с. сочетается с «механикой», «автоматом», полным и передним приводом. Цены стартуют от 1 млн 620 тыс рублей
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Рестайлиновый кроссовер Opel Crossland познакомит россиян с новым стилем Opel Vizor: фары соединены черной заглушкой, решетка радиатора при этом расположена ниже. Автомобиль компактнее представленной сейчас модели Grandland X и будет доступнее по цене
Фото: Opel
Рестайлиновый кроссовер Opel Crossland познакомит россиян с новым стилем Opel Vizor: фары соединены черной заглушкой, решетка радиатора при этом расположена ниже. Автомобиль компактнее представленной сейчас модели Grandland X и будет доступнее по цене
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Доберется до российского рынка и обновленный кроссовер Jeep Compass, недавно представленный на автосалоне в Гуанчжоу. Внешне он изменился незначительно, зато интерьер кардинально поменяли, сделав его более богатым и солидным. По технике вряд ли стоит ждать серьезных изменений
Фото: Jeep
Доберется до российского рынка и обновленный кроссовер Jeep Compass, недавно представленный на автосалоне в Гуанчжоу. Внешне он изменился незначительно, зато интерьер кардинально поменяли, сделав его более богатым и солидным. По технике вряд ли стоит ждать серьезных изменений
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Свои новинки представят и китайские марки. Chery привезет флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, а также рестайлинговые модели Tiggo 2 и Tiggo 4 Pro. Пополнится двумя новыми моделями и премиум-бренд Cheryexeed, в том числе флагманским кроссовером VX
Фото: Chery
Свои новинки представят и китайские марки. Chery привезет флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, а также рестайлинговые модели Tiggo 2 и Tiggo 4 Pro. Пополнится двумя новыми моделями и премиум-бренд Cheryexeed, в том числе флагманским кроссовером VX
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Самый популярный китайский кроссовер на российском рынке Geely Atlas, также получит приставку Pro.А с ней — рестайлинговую внешность и новым мотор — трехцилиндровый с наддувный объемом 1,5 л мощностью 177 лошадиных сил
Фото: Geely
Самый популярный китайский кроссовер на российском рынке Geely Atlas, также получит приставку Pro.А с ней — рестайлинговую внешность и новым мотор — трехцилиндровый с наддувный объемом 1,5 л мощностью 177 лошадиных сил
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