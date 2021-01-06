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Власти ДНР модернизируют пропускные пункты на границе с Россией

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Пункты пропуска на границе России и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) планируют оборудовать современными средствами контроля для ускорения прохождения процедур таможенного контроля.

В министерстве доходов и сборов ДНР рассказали, что модернизацию планируют провести на контрольно-пропускных пунктах «Успенка» и «Мариновка». Конкретные сроки реализации данной программы не уточняются.

Также планируется, что в текущем году пропускные пункты оборудуют рентген-установками для досмотра легковых и грузовых автомобилей, а также их содержимого. Ведомство отмечает, что это позволит ускорить досмотр пересекающего границу транспорта и улучшить поиск запрещенных к провозу и опасных предметов, пишет ДАН во вторник, 5 января.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что государственные границы России следует защищать более эффективно, поскольку существуют риски тлеющих конфликтов в соседних странах.

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