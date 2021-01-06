Церемонию вручения «Грэмми» перенесли

Церемонию вручения премии «Грэмми» перенесли. Организаторы встревожены эпидемической ситуацией в Калифорнии, сообщает телеканал «Известия».

Шоу должно было состояться 31 января. Новая дата вручения пока неизвестна.

Лидером по числу номинаций в этом году стала Бейонсе. Певица может получить награду в девяти категориях.

По шесть номинаций — у Дуа Липы и Тейлор Свифт.

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