В Северной Осетии горит сухая трава

Причиной пожара в Северной Осетии стал человеческий фактор, об этом сообщили в Минприроды республики. Площадь возгорания в заповеднике сократилась до 2 га, сообщает телеканал «Известия». В горах в Алагирском районе горит сухая трава. Спасатели борются с огнём вторые сутки. Тушение затруднено из-за отсутствия подъездных путей. Угрозы населённым пунктам нет. Минприроды призывает жителей не поджигать сухую траву.

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