Новогодние поздравления сирийским детям от российских военных

Российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом. В гости в школу Тартуса пришли Дед Мороз и Снегурочка, передает телеканал «Известия». Детям подарили сладости и школьные принадлежности. Более 450 наборов подготовили моряки Черноморского флота. В Тартусе русский язык в разной степени изучают ученики более 50 школ.





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