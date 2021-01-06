Перед Новым годом я посещал больных коронавирусом в «красных зонах». Поздравлял их и с наступающим Рождеством. Вряд ли они смогут прийти в храм 7 января, даже если их до этого выпишут из больницы. Они должны будут находиться дома на изоляции еще две недели. Я предложил им почитать о Рождестве в интернете, послушать трансляцию или посмотреть рождественскую службу по телевизору.

Надеюсь, что вы, дорогие читатели «Известий», сможете прийти в храм на праздник вместе с детьми, которых особенно призывает к Себе Христос.

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

Бог, сказавший эти слова, в Рождество Сам пришел на землю как Младенец.

Каждый год этот Праздник возвращает нас в детство. Каждый год с этим Праздником мы можем начать жизнь заново.

2021 год назад с Рождением Богомладенца Христа на земле началось Новое время. Новый год — для многих самый радостный праздник. Его хорошо праздновать в детстве. Ты веришь в Деда Мороза, тебя радуют недорогие подарки, елочные игрушки кажутся сказочно красивыми. Во взрослой компании на Новый год уже нет той чистоты и ожидания чуда.

Но Рождество Христово — это всегда приобщение к чуду Любви, к чистоте обновленной Богом человеческой природы.

В Рождество мы можем начать новую жизнь, найти новое счастье, обновиться душой. Мы можем заново родиться с Богомладенцем Христом.

Праздник Рождества Христова открывает новый цикл воспоминаний о земной жизни Спасителя. Его жизнь — тайна для современного мира. Узнавшие эту тайну приобщаются к чистой радости детства и к высшей мудрости понимания смысла жизни.

Бог пришел на землю, чтобы прожить трудную человеческую жизнь, исполненную страданий. Он жил среди непонимания, зависти и злобы. Его жизнь была куда труднее, чем для нас — уходящий год. Он прошел через эту жизнь и не удостоился в ее конце благодарности и почета, а принял крестную и позорную смерть.

Но Он воскрес! Воскресение Христово осталось тайной для многих — после Воскресения Он явился только тем, кто верил в Него. Христос оставил Своих учеников, взойдя на Небеса, но не покинул нас. Он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Господь хочет быть с каждым из нас во все дни нашей жизни.

И Рождество — это предпразднование Его Воскресения, вторая Пасха!

Мы восклицаем в Рождество: «С нами Бог!» — и Он действительно с нами. Он с нами тогда, когда мы верны Его словам, когда стараемся их исполнить.

Он с нами тогда, когда мы приходим в храм, чтобы приобщиться Его Тайнам. Он с нами и тогда, когда мы приходим к больным и несчастным, когда заботимся о нуждающихся.

Бог близок больным и бедным. Те, кому даны здоровье и богатство, должны заботиться о бедных и немощных, чтобы приобщиться ко Христу. Он родился вне домашнего уюта в холодной пещере, кроваткой для Него стала кормушка для скота. И мы в Рождество призваны позаботиться о тех, у кого нет дома, кому голодно, холодно и одиноко, кто болеет и нуждается в утешении.

В Рождестве Христовом соединяются величие и убогость, мудрость и младенческая простота, благолепие и нищета.

Сегодня мы готовимся встретить Христа не в пещере, а в богато украшенных храмах. Но и в этих храмах Он является не в золоте и пышности облачений, а в простоте Хлеба. И каждый храм, как Вифлеем — Дом Хлеба. Не только потому, что так переводится с еврейского название города, где родился Спаситель. Но прежде всего потому, что в храме мы имеем возможность приобщиться Хлебу Жизни, которым Бог стал, придя на землю.

В Рождество мы призываемся прийти и принести Ему дары, подобные тем, которые принесли Ему волхвы. Но вместо смирны мы можем принести смирение, вместо ладана — молитву, вместо золота — любовь.

Для многих был труден и страшен уходящий год. Каким будет год грядущий?

Нельзя забывать, что испытания зачастую попускаются нам для вразумления и исправления. Меня поразила одна женщина в больнице. Она рассказала, как обрела в страдании веру в то, что Бог не попускает ничего, что превысило бы наши силы. Она почувствовала в болезни близость Христа, научилась живой неформальной молитве, осознала свои ошибки и благодарила Бога за помощь.

Праздником Рождества Церковь призывает прожить грядущий год вместе со Христом. Разделить Его унижение, воспринять Его славу и войти в Его радость, превосходящую все удовольствия этой жизни.

Автор — председатель Синодального отдела по благотворительности, руководитель православной службы помощи «Милосердие»

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