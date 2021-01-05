Песков заявил о невозможности мировой войны благодаря ядерному паритету

Мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано во вторник, 5 января, на его YouTube-канале.

«Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны <...> Хотя страшные войны происходят у нас под носом, они возникают вот так», — сказал он, щелкнув пальцами.

Представитель Кремля отметил, что крупные страны по-прежнему несут ответственность за мир.

По его словам, США в международной политике устроили беспредел.

«В международной политике <…> наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила», — сказал представитель Кремля, отметив, что в связи с этим «все, чему учат в МГИМО, уже нерелевантно».

Говоря о так называемых «красных линиях» в международной дипломатии, Песков сказал, что сейчас таких «красных линий» не остается вообще.

18 декабря глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия входит в число врагов Соединенных Штатов. Он назвал реальным мнение о том, что Россия нацеливает ядерные ракеты на США.

20 ноября президент России Владимир Путин отметил, что невозможно испортить отношения РФ и США, которые уже и ранее были испорчены.