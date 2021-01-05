Пожары в Сочи продолжаются, обнаружены ещё два лесных пожара
В Адлерском районе Сочи обнаружены ещё два лесных пожара. Угрозы населённым пунктам нет. Специалисты рассматривают несколько причин возгорания, сообщает телеканал «Известия». Одна из них — поджог. В регионе третьи сутки борются с лесными пожарами. Спасателям удалось локализовать часть возгорания. К тушению привлечён вертолёт МЧС России Ка-32. В Сочи работают 187 человек и 42 единицы техники. В Краснодарском крае 2 января зафиксировано 6 лесных пожаров. Половина возгораний на общей площади 40,4 га потушена.
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