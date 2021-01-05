Дональд Трамп выступил в Джорджии

Дональд Трамп встретился со сторонниками в Джорджии. Лидер прилетел поддержать республиканцев , которые избираются в сенат, передает телеканал «Известия».Трамп в очередной раз заявил о фальсификациях на выборах президента. Политик обещал в ближайшее время предоставить избирателям новые данные о голосовании. Результаты выборов президента в Джорджии считали три раза. За Байдена проголосовали 49,5%, Трамп набрал 49,3% голосов.

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